В Бурятии вор обокрал мужчину, который спал во дворе жилого дома

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-25T11:25:57+03:00

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Курьезный случай произошел недавно в Улан-Удэ. Мужчина решил прилечь во дворе одного из домов и случайно уснул. Похрапывающий человек привлек внимание проходившего мимо грабителя, который решил его обчистить. Вор украл у спящего телефон, паспорт и банковскую карту, даже не разбудив его.

- Общая сумма ущерба от действий грабителя составила три тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия.

Утром мужчина заметил пропажу и тут же поспешил в полицию, где написал заявление о краже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось найти и задержать вора. Им оказался 33-летний безработный житель одного из домов, во дворе которого уснул ограбленный мужчина. Ранее он уже был судим за подобные преступления. Теперь ему грозит еще одно уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU