Хирурги из Бурятии провели операцию по замене кости имплантом из инновационного материала

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-25T12:38:32+03:00

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Накануне врачи больницы скорой медицинской помощи из Улан-Удэ провели инновационную операцию по замене бедренной кости специальным имплантом. А помогал им в этом доцент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Ильдар Сафин. Пациенту удалили часть бедра и заменили ее на искусственный имплант из углерода, который имеет такую же пористую структуру, как и сама человеческая кость. Этот материал разработали в России, и он не имеет аналогов в мире. Такой имплант хорошо приживается и не требует замены в будущем.

- Раньше пациентам можно было установить только импланты из титана или металла, - сообщили в пресс-службе минздрава республики Бурятия. - Иногда приходилось пересаживать костную ткань с других участков тела или даже ампутировать пораженную конечность. Но с этим инновационным видом имплантов таких проблем возникать не должно.

Сейчас такие операции постепенно начинают внедряться во все медицинские учреждения России. А та операция, которую провели в Улан-Удэ, является всего лишь пятой в мире! Новые технологии помогут пациентам быстрее восстанавливаться после операции и вести полноценную активную жизнь в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU