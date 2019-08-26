2019-08-26T05:58:35+03:00
Спорт

Главный тренер ХК Ермак Олег Болякин ушел с поста

Это произошло за 13 дней до начала регулярного чемпионата
Анна ПОПОВА
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Главный тренер ХК Ермак Олег Болякин ушел с поста. Фото: пресс-служба ХК ЕрмакГлавный тренер ХК Ермак Олег Болякин ушел с поста. Фото: пресс-служба ХК Ермак
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В ангарском ХК Ермак произошли неожиданные кадровые перестановки. На днях стало известно, что главный тренер оранжевой дружины Олег Болякин покинул пост главного тренера. Причем, это произошло за 13 дней до начала регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. О причинах увольнения наставника ХК Ермак пока не сообщается.

- Олег Болякин возглавил команду 14 декабря 2018 года, - сообщили в пресс-службе ХК Ермак. - Под его началом оранжевая дружина смогла прервать 17-матчевую серию поражений и уйти с последнего места в турнирной таблице в прошлом сезоне.

Пока руководство клуба не найдет замену главному тренеру ХК Ермак, его обязанности будет выполнять ассистент Олега Болякина Андрей Крамаренко. Именно он будет руководить ангарскими хоккеистами во время товарищеских матчей с ХК Алматы, которые пройдут в Казахстане 29 и 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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