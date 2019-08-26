В Иркутском Аистенке театральный сезон откроется гастролями Ивановской труппы

СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-26T06:52:09+03:00

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Скоро закончится капитальный ремонт театра кукол и все для того, чтобы 85-й театральный сезон «Аистенка» в Иркутске открылся гастролями Ивановского областного театра кукол. Театральная труппа впервые посетит Иркутск с 3 по 8 сентября. Об этом сообщает ИА "Сибирские новости".

- Понравится всем. Коллектив подготовил различные спектакли для детей разного возраста, - сообщили в пресс-службе театра. - В эти дни можно будет увидеть комедию «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» американской писательницы Лилиан Муур, «Веселые уроки» Андрея Усачева, «Сказки братьев Гримм».

Труппа Ивановского кукольного театра постоянно экспериментирует с подачей. Поэтому, в музыкальном спектакле «Детский альбом» Чайковского использует различные техники и приемы – планшетные куклы (или паркетные куклы которые умеют ходить по полу сцены, который называется «планшет»), театр теней, а еще – живое рисование.

Иркутский театр кукол «Аистенок» приедет с ответным визитом в Иваново через месяц - их гастроли пройдут с 19 по 24 сентября. Он покажет маленьким зрителям спектакли «Маленький принц», «Живая душа», «Золотой цыплёнок» и «Колобок».

ИСТОЧНИК KP.RU