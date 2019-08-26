2019-08-26T07:17:55+03:00
Общество

Жителей Бурятии возмутило состояние моста через реку Хилок

Автомобили проезжают по переправе, которая составлена из ветхих досок
Анна ПОПОВА
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Жителей Бурятии возмутило состояние моста через реку Хилок. Фото: Весь Улан-УдэЖителей Бурятии возмутило состояние моста через реку Хилок. Фото: Весь Улан-Удэ
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На днях один из жителей Бурятии выложил в соцсети жуткое видео. На нем видно, как автомобиль пересекает мост, который полностью состоит из ветхих досок и, кажется, что одна из них вот-вот треснет и упадет в воду. Удивительно, как эта хиленькая переправа через реку Хилок еще и выдерживает вес многотонных автомобилей.

- Там ходить страшно, не говоря уж о переезде, - пишут возмущенные местные жители в комментариях под видео в группе "Весь Улан-Удэ" в "Инстаграме".

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что этот мост через реку Хилок просто находится на границе Бурятии и Забайкалья, и ни одна из сторон не может решить, кто же должен его ремонтировать. Но, как бы там ни было, по этой ветхой переправе каждый день продолжают ездить машины и ходить люди. Возможно, общественный резонанс привлечет внимание к этой проблеме.

Жителей Бурятии возмутило состояние моста через реку Хилок.Анна ПОПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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