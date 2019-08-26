2019-08-26T07:54:54+03:00
Спорт

Велогонщицы из Иркутской области заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

Спортсменки привезли домой золото и бронзу
Алла КАКОУРОВА
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Велогонщицы из Иркутской области заняли призовые места на всероссийских соревнованиях. Фото: Аренаспорт 38Велогонщицы из Иркутской области заняли призовые места на всероссийских соревнованиях. Фото: Аренаспорт 38
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Велосипедистки из Иркутской области Дарья Бунеева и Анастасия Пляскина успешно выступили на Чемпионате России и всероссийских соревнованиях по велоспорту и получили заслуженные медали. Велогонки завершились 20 августа в Майкопе. Об этом сообщает ИА Усолье-Инфо.

- В велогонках участвовали лучшие спортсменки из Санкт-Петербурга, Забайкалья, Самары, Ростова и других уголков нашей страны, - сообщили в пресс-службе министерства спорта по Иркутской области.

По итогам пяти этапов многодневки усольчанка Дарья Бунеева заслуженно получила первое место и была награждена золотой медалью. Спортсменка получила кандидата в мастера спорта и является членом Иркутской сборной по велоспорту.

Велогонщица из Шелехова Анастасия Пляскина боролась за победу в групповых и индивидуальных гонках среди женщин, но заняла только третье место и была награждена бронзовой медалью. Так же она является мастером спорта России, студенткой Училища олимпийского резерва города Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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