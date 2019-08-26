Убрать, нельзя достроить: в Бурятии приставы вынудили женщину снести свой дом

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-26T10:20:44+03:00

Здание было возведено без разрешения на строительство и с многочисленными нарушениями

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Жительница Улан-Удэ решила построить на своем участке капитальный двухэтажный дом с гаражом и баней. Но то ли не знала, то ли сознательно не учла, что в наши дни строительство требует соблюдения определенных правил.

- В ходе строительства собственник не учла градостроительные нормы, - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

К тому же выяснилось, что и разрешение на строительство дома хозяйка не получала. Судом была назначена экспертиза, которая установила, что расстояние от недостроенного дома до границы земельного участка соседей не соответствует даже минимальным отступам. Также пристроенный гараж имел одну общую стену с жилым домом, не заизолированную специальными негорючими материалами, а расположение постройки не позволяло проехать к строящемуся дому автомобилям - в том числе, и экстренных служб.

Данные нарушения, по мнению экспертов, создали угрозу жизни и здоровью соседей улан-удэнки и нарушили их права. Поэтому незаконно возведенное здание суд обязал снести. Ответчик полностью согласилась с решением суда, лишь попросила отсрочку до 9 августа, чтобы успеть ликвидировать почти законченное строение.

Требования исполнительного производства хозяйка выполнила в полном объеме и раньше срока, хотя для этого ей пришлось демонтировать двухэтажный дом вместе с пристройками. Известно, что даже после всех судебных мытарств улан удэнка намерена все же достроить на своем участке дом - но уже на безопасном расстоянии от соседского забора.

ИСТОЧНИК KP.RU