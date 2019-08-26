2019-08-26T10:52:09+03:00
Спорт

Международный турнир по боевому самбо "Кубок Байкала" пройдет в Иркутске в сентябре

В нем примут участие спортсмены из 15 стран мира
Анна ПОПОВА
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Международный турнир по боевому самбо "Кубок Байкала" пройдет в Иркутске в сентябреМеждународный турнир по боевому самбо "Кубок Байкала" пройдет в Иркутске в сентябреФото: Анна ПОПОВА
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Уже на следующей неделе в Иркутске состоится спортивное событие международного масштаба. 3 сентября во Дворце спорта "Труд" состоится международный турнир по боевому самбо "Кубок Байкала". В нем примут участие сильнейшие бойцы из 15 стран мира. Будут даже спортсмены из Израиля, Франции и Южной Кореи.

- Впервые за все время проведения турнира "Кубок Байкала" в нем примут участие два спортсмена из Канады, - сообщил в пресс-службе правительства Иркутской области. - Это братья Торин и Лиам Макфэдьен, которые показывали лучшие результаты на Панамериканских играх в 2019 году, завоевав две золотых и одну серебряную медали на двоих.

Соревнования начнутся 3 сентября в 10:00 - в это время стартуют предварительные поединки. А в 19:00 состоится торжественное открытие турнира, после которого зрители смогут увидеть финальные поединки. Вход на соревнования для зрителей будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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