Спортсмены из Иркутской области привезли 6 медалей с турнира по теннису

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-26T12:30:48+03:00

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Иркутские спортсмены приняли участие в летнем первенстве Хабаровского края по теннису и показали хорошие результаты. Об этом сообщает ИА Байкал Инфо со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта. Наши теннисисты привезли домой 6 медалей разного достоинства.

Более 90 участников боролись за победу в турнире. Ребята были из разных городов – Хабаровск, Иркутск, Благовещенск, Находка, Биробиджан, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский.

- Всего в турнире участвовали 9 иркутских теннисистов, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Ребята выступали в парных и одиночных разрядах в подгруппах 9-10 лет, до 15 лет, до 19 лет.

После подведения итогов стало известно, что в возрастной группе до 19 лет в одиночном разряде победила Полина Дорошенко. Мария Бахвалова заняла второе место в подгруппе до 15 лет в смешанном парном разряде. Егор Семенов получил бронзу в одиночном разряде среди спортсменов 9-10. Еще одно третье место в подгруппе до 19 лет занял Лев Шабалин. В смешанном парном разряде среди теннисистов до 15 лет третье место заняли Анастасия Островская и Всеволод Змановский.

ИСТОЧНИК KP.RU