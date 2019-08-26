СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-26T13:02:19+03:00

С 27 августа по 10 сентября движение по улице Донской в Иркутске будет закрыто Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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А сейчас важная информация для автомобилистов! На этой неделе в Иркутске перекроют движение по одной из дорог. Уже 27 августа движение по улице Донской на участке от Карла Либкнехта до Трудовой будет запрещено. Водители смогут свободно проехать по этой дороге только через 2 недели - транспортный поток будет восстановлен 10 сентября.

- Ограничение движения транспорта на улице Донской в Иркутске связано с тем, что на этом участке будут проводиться аварийные ремонтные работы на канализационных сетях, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мы призываем всех водителей планировать свой маршрут заранее и по возможности избегать перекрытых участков дороги. Также не забывайте, что с 28 августа по 11 сентября в Иркутске также перекроют улицу Софьи Перовской в районе дома №19.

ИСТОЧНИК KP.RU