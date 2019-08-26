2019-08-26T13:30:31+03:00
Спорт

В Иркутской области более 500 человек приняли участие в скоростном забеге на пик Черского

Участников фестиваля не испугал даже проливной дождь
Алла КАКОУРОВА
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В Иркутской области более 500 человек приняли участие в скоростном забеге на пик Черского. Фото предоставлено организаторамиВ Иркутской области более 500 человек приняли участие в скоростном забеге на пик Черского. Фото предоставлено организаторами
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Несмотря на плохую погоду за окном, фестиваль высотного бега «БАМ: скоростное восхождение на пик Черского-2019» все же состоялся. Он прошел 24 августа в Слюдянском районе.

- В забеге приняли участие 536 человек из 15 регионов нашей страны. На самую длинную и сложную дистанцию в 44 километра вышел 161 участник, - об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Участники фестиваля могли выбрать несколько вариантов дистанций: скандинавская ходьба на 17 километров, мини-марафон на 19 километров, лайт-марафон на 37 километров, а также второй этап Кубка России в дисциплине «скайраннинг-марафон» и марафон на 44 километров.

На дистанции 19 километров среди женщин победила Наталья Руденко из Хакасии, второе место заняла Наталья Сергеева из Хабаровска, а иркутянка Анастасия Гумарова замкнула тройку победителей.

На этой же дистанции среди мужчин призерами оказались жители Иркутской области. Лидировал Александр Шергин из Саянска, вторым на финиш пришел Юрий Cyркoв из Усолья-Сибирского, а третьим стал - ангарчанин Дмитрий Белокрылов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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