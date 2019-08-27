В Ангарске неизвестный водитель сбил девочку-подростка и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 04:03 2019-08-27T04:03:29+03:00

Пострадавшая тоже смогла сама уйти с места аварии, но потом была вынуждена обратиться к медикам

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Сотрудники ангарской ГИБДД ведут розыск водителя серебристого автомобиля, который 22 августа в 17:43 на улице Ворошилова сбил девочку-подростка, а затем уехал с места аварии. Известно, что пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. Удар был такой силы, что девочку отбросило на несколько метров, но она все-таки смогла самостоятельно встать и отойти с дороги.

- После ДТП девушка-пешеход обратилась в больницу, у неё были зафиксированы различные ушибы и ссадины. На данный момент проводятся мероприятия по розыску и установлению личности водителя, а также очевидцев ДТП, рассказала журналистам телекомпании "Актис" Екатерина Семенюк, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по АГО.

Всех, кто располагает информацией о сбежавшем водителе или видел сам момент происшествия, просят обратиться в управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU