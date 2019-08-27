Байкальский талисман 2019: на театральный фестиваль в Иркутск приедут труппы из Бурятии, Якутии, Монголии и Кореи

СЕГОДНЯ 04:43 2019-08-27T04:45:21+03:00

Первый спектакль фестиваля "Байкальский талисман" от Театра юного зрителя Республики Саха из Якутска. Фото: сайт ТЮЗа Иркутска

Изменить размер текста: A A

В Театре юного зрителя им. А. Вампилова состоится Первый международный театральный фестиваль «Байкальсикй талисман». Основной площадкой для спектаклей будет сцена ТЮЗа. Именно там запланированы показы большинства постановок, для нескольких будет использовано пространство театра кукол «Аистенок».

- Основной идеей фестиваля является показ спектаклей, созданных на основе национальной литературы или фольклора разных народов, - отмечают в Правительстве региона. - Участие в фестивале «Байкальский талисман» примут девять театров из Иркутской области и города Иваново, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Республики Корея и Монголии.

Как отмечают организаторы, возрастной ценз большинства спектаклей 12+, но есть вечера, прийти на которые можно с ребятишками от 5 лет. Стоит отметить, что некоторые труппы выступать будут на национальном языке с синхронным переводом на русский. Просмотр таких постановок — бесценный опыт и незабываемые впечатления.

Расписание и анонсы показов в рамках Первого международного театрального фестиваля «Байкальский талисман» смотрите ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православная Русь 2019 в Иркутске: в город привезут ковчег с частицей мощей чудотворца святителя Спиридона, епископа Тримифунтского (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU