2019-08-27T04:45:21+03:00
Звезды

Байкальский талисман 2019: на театральный фестиваль в Иркутск приедут труппы из Бурятии, Якутии, Монголии и Кореи

Событие международного масштаба пройдет с 5 по 11 сентября
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Первый спектакль фестиваля "Байкальский талисман" от Театра юного зрителя Республики Саха из Якутска. Фото: сайт ТЮЗа ИркутскаПервый спектакль фестиваля "Байкальский талисман" от Театра юного зрителя Республики Саха из Якутска. Фото: сайт ТЮЗа Иркутска
Изменить размер текста:

В Театре юного зрителя им. А. Вампилова состоится Первый международный театральный фестиваль «Байкальсикй талисман». Основной площадкой для спектаклей будет сцена ТЮЗа. Именно там запланированы показы большинства постановок, для нескольких будет использовано пространство театра кукол «Аистенок».

- Основной идеей фестиваля является показ спектаклей, созданных на основе национальной литературы или фольклора разных народов, - отмечают в Правительстве региона. - Участие в фестивале «Байкальский талисман» примут девять театров из Иркутской области и города Иваново, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Республики Корея и Монголии.

Как отмечают организаторы, возрастной ценз большинства спектаклей 12+, но есть вечера, прийти на которые можно с ребятишками от 5 лет. Стоит отметить, что некоторые труппы выступать будут на национальном языке с синхронным переводом на русский. Просмотр таких постановок — бесценный опыт и незабываемые впечатления.

Расписание и анонсы показов в рамках Первого международного театрального фестиваля «Байкальский талисман» смотрите ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православная Русь 2019 в Иркутске: в город привезут ковчег с частицей мощей чудотворца святителя Спиридона, епископа Тримифунтского (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решил заработать на ставках: ангарчанин «подарил» мошенникам более 2 миллионов рублей
28 августа ищите «Расписание уроков» в «КП» - толстушке
Студентки ИГУ выиграли межправительственный грант
В ТПП Восточной Сибири подведены итоги первого интеллектуального турнира «Труд – Знания – Безопасность»
Первенство России по велоспорту-шоссе: команда Иркутской области вернется с золотыми медалями
ДТП из трех машин на Глазковском мосту утром 27 августа разозлило иркутян
В Бурятии омбудсмен помогла многодетной семье восстановить крышу дома
Три лесных пожара потушили в Усть-Кутском районе Иркутской области
В Ангарске неизвестный водитель сбил девочку-подростка и скрылся с места ДТП
Трамвай застрял в иле посреди улицы в Улан-Удэ
Поисковый отряд «Лиза Алерт»: помогите найти человека в Иркутске
В Иркутской области более 500 человек приняли участие в скоростном забеге на пик Черского
Акция «Чистый берег» прошла в Братске
С 27 августа по 10 сентября движение по улице Донской в Иркутске будет закрыто
Спортсмены из Иркутской области привезли 6 медалей с турнира по теннису
«Ростелеком» устанавливает систему видеонаблюдения на набережной Ангарска
Ушел за шишками и не вернулся: в Иркутской области разыскивают пропавшего в лесу мужчину
Международный турнир по боевому самбо "Кубок Байкала" пройдет в Иркутске в сентябре
Тойота Клюгер перевернулась, наехав на бордюр в Черемхове: водитель погиб
Убрать, нельзя достроить: в Бурятии приставы вынудили женщину снести свой дом
Здравствуйте, я ваша тетя: в Сибири аферистка обманывала людей, представляясь родственницей
Велогонщицы из Иркутской области заняли призовые места на всероссийских соревнованиях
Новая жизнь с новой хозяйкой: кошка Тайка из затопленного Тулуна нашла новый дом
На соцобъекты Усть-Илимского района нужны средства из областного бюджета
Жителей Бурятии возмутило состояние моста через реку Хилок