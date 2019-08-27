2019-08-27T05:08:46+03:00
Происшествия

ДТП из трех машин на Глазковском мосту утром 27 августа разозлило иркутян

Из-за него жителям Ленинского, Свердловского районов пришлось стоять в пробке больше часа
Мария КНЯЗЕВА
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Ехать на работу, учебу ... со скоростью 5 км/ч пришлось сегодня, утром 27 августа, жителям м-на Синюшина гора, Ленинского и Свердловского районов. Причиной пробки на одной из главных «артерий» города, вероятно, стало ДТП из трех машин на Глазковском мосту около 8 утра.

Автомобили «догнали» друг друга, серьезных повреждений у авто — нет. Но если у их владельцев в тот момент «горели» уши, то явно неспроста. Иркутяне не на шутку разозлились из-за аварии, ведь им пришлось несколько часов ехать до места назначения. А видео, опубликованное в соцсетях, собрало много нелестных отзывов: кто-то обещает приехать и научить соблюдать дистанцию, кто-то просто не в восторге от водительских качеств автолюбителей. Есть и сочувствующие, конечно, но последних гораздо меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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