Первенство России по велоспорту-шоссе: команда Иркутской области вернется с золотыми медалями
В Белореченске в Краснодарском крае накануне завершилось первенство России по велоспорту-шоссе среди юниоров. В командной гонке на дистанции 50 километров первые места заняли спортсмены из Иркутской области.
- В состав команды входили шелеховчанин Алексей Сокольников, усольчане Илья Чирко, Денис Максимов и Александр Трапезников, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Парни преодолели нужное расстояние за 1 час 2 минуты и 54 секунды. На втором месте — велосипедисты Краснодарского края, бронзовые медали у гонщиков из Свердловской области.
Стоит отметить, что почивать на лаврах наши земляки не собираются, уже вовсю готовятся к новым стартам.
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ИСТОЧНИК KP.RU