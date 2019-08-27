"Займи на кредит!": 35-летняя жительница Иркутска перевела "подруге" 48 тысяч
"Займи на кредит, срочно надо!" Отлично зная, как жестко наказывают банки за просрочку по выплатам, 35-летняя иркутянка решила помочь подруге. И, не задумываясь, перевела ей на указанный в сообщении номер карты деньги через мобильный банк. А потом решила проверить, дошли ли средства...
-Я тебе деньги перекинула, все нормально, дошли? - звонок приятельницу сильно удивил.
-Какие еще 48 тысяч?!!
Оказалось, что писем о помощи она никаких не писала, а аккаунт в социальной сети банально взломан. Казалось бы, ну чего стоило поступить наоборот - сначала набрать номер знакомой, а потом перевести деньги...
Полиция Иркутской области в очередной раз рекомендует быть внимательными.Если Вам поступают сообщения от знакомых, друзей или родственников с просьбой занять денежные средства, свяжитесь с ними по известным Вам номерам, чтобы убедиться в том, что просьба поступает именно от них.
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ИСТОЧНИК KP.RU