Пьяный водитель Тойоты сбил 6-летнюю девочку в селе Еланцы

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-27T09:27:37+03:00

А в Тулуне под колеса машины попал 7-летний мальчик

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В селе Еланцы Ольхонского района 56-летний местный житель решил пьяным прокатиться на своей Тойоте Королле. Сдавая задним ходом во дворе, мужчина не заметил катящуюся на самокате 6-летнюю девочку и сбил ее.

- Ребенок получил незначительные травмы, -сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – То, что водитель Тойоты сел за руль в алкогольном опьянении показало проведенное медосвидетельствование. На нарушителя уже составлен административный протокол.

А в Тулуне под колеса автомобиля Ниссан X-TRAIL попал 7-летний мальчик, который внезапно выбежал на дорогу перед близко идущей машиной. С травмами ребенка доставили в больницу.

Полицейские приводят грустную статистику. С начала этого года в Иркутской области произошло 394 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 12 детей погибли, 449 получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU