Турбазу на берегу Байкала закрыли из-за нарушений

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-27T10:20:57+03:00

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Работа туристической базы «Песчанка» приостановлена на берегу Байкала. Временно закрывается она по решению судебных приставов. Все дело в том, что Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура нашла на турбазе ряд нарушений. Участок земли там был занят самовольно. Кроме того, на территории базы нашли много мусора.

В связи с этим прокуроры обратились в суд с иском о запрете эксплуатации турбазы, который был удовлетворен, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Директора «Песчанки» предупредили, если он не очистит территорию от мусора и не освободит самовольно занятый участок земли, предпринимателя ждет уголовная ответственность.

Вновь открыть двери перед туристами база сможет после устранения всех нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU