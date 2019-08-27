2019-08-27T10:20:57+03:00
Общество

Турбазу на берегу Байкала закрыли из-за нарушений

Участок земли там был занят самовольно
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Фото: УФССП России по Иркутской областиФото: УФССП России по Иркутской области
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Работа туристической базы «Песчанка» приостановлена на берегу Байкала. Временно закрывается она по решению судебных приставов. Все дело в том, что Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура нашла на турбазе ряд нарушений. Участок земли там был занят самовольно. Кроме того, на территории базы нашли много мусора.

В связи с этим прокуроры обратились в суд с иском о запрете эксплуатации турбазы, который был удовлетворен, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Директора «Песчанки» предупредили, если он не очистит территорию от мусора и не освободит самовольно занятый участок земли, предпринимателя ждет уголовная ответственность.

Вновь открыть двери перед туристами база сможет после устранения всех нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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