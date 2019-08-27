2019-08-27T13:10:44+03:00
Общество

Девятиклассник из Бурятии одержал победу на международном конкурсе WorldSkills

Он и его напарник из Москвы стали лучшими в дисциплине "Сетевое и системное администрирование"
Анна ПОПОВА
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Девятиклассник из Бурятии одержал победу на международном конкурсе WorldSkillsДевятиклассник из Бурятии одержал победу на международном конкурсе WorldSkills
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Школьник из Улан-Удэ и его товарищ из Москвы стали победителями на международном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills, который завершился 26 августа в Казани. Андрей Мешков и Андрей Шмайхель выступали в дисциплине "Сетевое и системное администрирование" и выполнили все задания на 735 баллов. Этот показатель оказался лучшим среди всех остальных участников соревнований.

- Задачи, которые пришлось решать мальчикам на конкурсе, разрабатывали в международном экспертном сообществе и ведущих компаниях, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики Бурятия. - Если участники могут их успешно решить, то они являются настоящими профессионалами в своей области.

Андрею Мешкову из Бурятии удалось превзойти своих соперников из ОАЭ, Белоруссии, Казахстана, Армении, Польши, Португалии и других стран. Помимо компетенции, которую представлял школьник из Улан-Удэ, на соревнования также приехали молодые специалисты в сфере услуг, транспорта и логистики, промышленного производства, дизайна и строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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