Проезд по улице Мухиной ограничили на ночь в Иркутске
Внимание, иркутские автомобилисты, которые в ночь на 28 августа планируют проезжать по улице Мухиной. Предупреждаем, что там, с 20.00 27 августа до 06.00 28 августа ограничили движение транспорта в районе дома №1.
Как уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничение для движения транспорта связано с проведением аварийных работ на теплотрассе.
Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Донской. Там, из-за аварийных ремонтных работ на канализационных сетях, с 27 августа ограничили проезд движение по на участке от Карла Либкнехта до Трудовой. Водители смогут свободно проехать по этой дороге только через 2 недели - транспортный поток будет восстановлен 10 сентября.
Не забывайте, что с 28 августа по 11 сентября в Иркутске также перекроют улицу Софьи Перовской в районе дома №19.
ИСТОЧНИК KP.RU