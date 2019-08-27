СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-27T17:07:03+03:00

Проезд по улице Мухиной ограничили на ночь в Иркутске

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Внимание, иркутские автомобилисты, которые в ночь на 28 августа планируют проезжать по улице Мухиной. Предупреждаем, что там, с 20.00 27 августа до 06.00 28 августа ограничили движение транспорта в районе дома №1.

Как уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничение для движения транспорта связано с проведением аварийных работ на теплотрассе.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Донской. Там, из-за аварийных ремонтных работ на канализационных сетях, с 27 августа ограничили проезд движение по на участке от Карла Либкнехта до Трудовой. Водители смогут свободно проехать по этой дороге только через 2 недели - транспортный поток будет восстановлен 10 сентября.

Не забывайте, что с 28 августа по 11 сентября в Иркутске также перекроют улицу Софьи Перовской в районе дома №19.

ИСТОЧНИК KP.RU