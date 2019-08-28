2019-08-28T04:10:12+03:00
Звезды

Спектакль по рассказам Вуди Аллена покажут в Иркутске

Постановку привез театр «Вспышка» из Красноярска
Мария КНЯЗЕВА
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Спектакль по рассказам Вуди Аллена покажут в ИркутскеСпектакль по рассказам Вуди Аллена покажут в Иркутске
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В столице Приангарья пройдут два показа моноспектакля «Несколько необычных историй из жизни обычного мужчины» по рассказам Вуди Аллена. Срежиссировали необычную постановку в театре современной драмы «Вспышка» в Красноярске. В ее основе — три произведения известного режиссера. Рассказчиком перед зрителями предстанет мужчина в баре. Облокотившись на стойку, он поделится с гостями историями из своей жизни.

- Мужчины узнают в герое себя, а женщины по-новому посмотрят на мужчин, - отмечает актер, продюсер, основатель театра «Вспышка» Дмитрий Обуховский.

Вас ждет вечер, наполненный остроумными рассуждениями и тонкой иронией. Показы пройдут в Галерее Бронштейна 29 и 30 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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