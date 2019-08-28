2019-08-28T04:29:47+03:00
Общество

Некачественное молоко выявлено в магазинах Улан-Удэ

После проверки продукция была изъята и утилизирована
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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Некачественное молоко выявлено в магазинах Улан-УдэНекачественное молоко выявлено в магазинах Улан-УдэФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия поступили жалобы местных жителей на качество молока одной торговой марки, которое продавалось в сети магазинов города Улан-Удэ. Специалисты взяли пробы и установили, что данный продукт действительно является небезопасным для здоровья граждан.

- Проведены исследования проб питьевого молока с массовой долей жира 3,2 % и датой изготовления 29 марта 2019 г. и молока 2,5 %, изготовленного 14 апреля 2019 г. По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», установлено, что данное молоко не соответствует требованиям «О безопасности молока и молочной продукции» по физико-химическим показателям идентификации продукции, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Опасная продукция была изъята из магазинов и утилизирована. К торговой сети, где продавалось указанное молоко, «приняты меры административного воздействия». Также Роспотребнадзор проинформировал фирму-производителя о необходимости отзыва некачественного товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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