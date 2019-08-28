Меньше нарушений правил ПДД: иркутяне ведут себя паиньками под присмотром камер видеофиксации

СЕГОДНЯ 04:51 2019-08-28T09:31:05+03:00

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Вели бы мы себя лучше, если бы знали, что за нами постоянно кто-то следит? Таким вопросом задаются многие, об этом пишут книги. А на деле выходит, что ответ на этот вопрос положительный. Так, например, водители, зная об установленных камерах видеофиксации нарушений стали тщательнее соблюдать правила ПДД. Об этом говорит статистика от сотрудников ГИБДД.

- За весь 2018 год в Приангарье водители в зонах действия камер совершили почти на 40 процентов меньше нарушений, чем годом ранее, а на нескольких оснащенных комплексами участках автодорог аварий вовсе не произошло, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Работа по выявлению опасных участков продолжается. Так, одним из последних «аварийных» мест оказалось в поселке Шароны в районе отворотов с федеральной трассы на Мегет и Стеклянку.

- За последние полтора года в этом месте зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 9 человек, - отмечают полицейские. - Чаще всего всему виной не соблюдение скоростного режима.

Всего в Приангарье на данный момент установлен 121 комплекс видеофиксации. И так как, их появление оказывает положительное влияние — уменьшается количество аварий, число следящих объективов будет увеличиваться. В этом году, например только в нашем регионе установили еще 10 новых камер - 6 на автодороге Р-258 «Байкал» в районе населенных пунктов Култук, Слюдянка, Утулик, Солзан, Мурино, Новоснежная и 4 на автодороге «Сибирь» в Усольском, Зиминском, Тулунском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU