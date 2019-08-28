2019-08-28T09:31:05+03:00
Общество

Меньше нарушений правил ПДД: иркутяне ведут себя паиньками под присмотром камер видеофиксации

Количество аварий на просматриваемых участках также уменьшилось
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Меньше нарушений правил ПДД: сибиряки ведут себя паиньками под присмотром камер видеофиксацииМеньше нарушений правил ПДД: сибиряки ведут себя паиньками под присмотром камер видеофиксацииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Вели бы мы себя лучше, если бы знали, что за нами постоянно кто-то следит? Таким вопросом задаются многие, об этом пишут книги. А на деле выходит, что ответ на этот вопрос положительный. Так, например, водители, зная об установленных камерах видеофиксации нарушений стали тщательнее соблюдать правила ПДД. Об этом говорит статистика от сотрудников ГИБДД.

- За весь 2018 год в Приангарье водители в зонах действия камер совершили почти на 40 процентов меньше нарушений, чем годом ранее, а на нескольких оснащенных комплексами участках автодорог аварий вовсе не произошло, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Работа по выявлению опасных участков продолжается. Так, одним из последних «аварийных» мест оказалось в поселке Шароны в районе отворотов с федеральной трассы на Мегет и Стеклянку.

- За последние полтора года в этом месте зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 9 человек, - отмечают полицейские. - Чаще всего всему виной не соблюдение скоростного режима.

Всего в Приангарье на данный момент установлен 121 комплекс видеофиксации. И так как, их появление оказывает положительное влияние — уменьшается количество аварий, число следящих объективов будет увеличиваться. В этом году, например только в нашем регионе установили еще 10 новых камер - 6 на автодороге Р-258 «Байкал» в районе населенных пунктов Култук, Слюдянка, Утулик, Солзан, Мурино, Новоснежная и 4 на автодороге «Сибирь» в Усольском, Зиминском, Тулунском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прекращен сбор средств на лечение 15-летнего Олега Ворошилова из Иркутской области
Ищут больше суток: 80-летний пенсионер пропал без вести в Усть-Илимске
Ты согласна?: пранкер сделал предложение руки и сердца барышням в Улан-Удэ
Запрет на продажу алкоголя 1 сентября: в Иркутске весь день нельзя будет купить спиртное
Турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова пройдет в Иркутске с 30 августа по 1 сентября
Спички детям не игрушки: в Бурятии загорелся жилой дом из-за игры с огнем
За грибами в домашних тапочках: 67-летний житель Зиминского района потерялся в лесу
БК Иркут представил нового главного тренера
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области могут напрямую обратиться к представителям министерств региона
Направления развития санаторно-курортного комплекса обсудили на заседании профильного комитета при ТПП Восточной Сибири