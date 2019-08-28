2019-08-28T07:35:49+03:00
Спорт

Турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова пройдет в Иркутске с 30 августа по 1 сентября

В нем могут принять участие только любительские команды
Анна ПОПОВА
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Турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова пройдет в Иркутске с 30 августа по 1 сентябряТурнир по мини-футболу памяти Льва Перминова пройдет в Иркутске с 30 августа по 1 сентябряФото: Анна ПОПОВА
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С 30 августа по 1 сентября в Иркутске пройдет XXX турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова. Он состоится на стадионе ИРНИТУ. В нем смогут принять участие команды производственных коллективов, спортивных школ, учебных заведений и так далее.

- Единственное ограничение - ни один из футболистов не может иметь профессиональный контракт, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

В составе каждого спортивного коллектива должно быть 10 человек, также команда должна иметь тренера-представителя. Все участники будут сначала сражаться между собой в круговом турнире, а затем самые сильные команды встретятся в раунде плей-офф, который и выявит победителя. Если вы хотите принять участие в турнире памяти Льва Перминова, то подавайте заявку, посетив судейскую коллегию. Она состоится 29 августа в 17:00 во Дворце спорта "Труд".

ИСТОЧНИК KP.RU

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