СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-28T07:50:35+03:00

Запрет на продажу алкоголя 1 сентября: в Иркутске весь день нельзя будет купить спиртное Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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День знаний для ребят – дата волнительная и радостная. Жаль, конечно, что каникулы позади, но зато впереди долгожданные встречи со школьными друзьями и торжественные линейки. Для того чтобы День знаний прошел без ЧП, традиционно в Иркутске и других городах нашей области вводится запрет на продажу алкоголя 1 сентября.

Итак, спиртное, в том числе пиво, нельзя будет купить в течение всего праздничного дня - с 8 до 23 часов. Запрет касается супермаркетов, магазинов, киосков. Если продавцы все-таки попадутся на торговле алкоголем в День знаний, то заведению грозит административная ответственность. А именно штраф, и не маленький: должностное лицо заплатит от 20 до 40 тысяч рублей, юридическое - от 100 до 300 тысяч рублей.

А вот на кафе, бары и рестораны запрет на продажу алкоголя 1 сентября не будет распространяться.

ИСТОЧНИК KP.RU