Ты согласна?: пранкер сделал предложение руки и сердца барышням в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-28T08:50:30+03:00

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Каждая девушка в глубине души хочет выйти замуж - по крайней мере, так принято считать. А что будет, если подойти к любой молодой даме на улице и сходу сделать ей предложение? Именно этот эксперимент провел пранкер из Улан-Удэ Вадим Бичурин. Парень запасся коробочкой от кольца, положил туда конфету и отправился искать красавиц на улицах города. А найдя подходящую кандидатуру, молодой человек вставал на одно колено, протягивал коробочку и спрашивал: "Ты согласна?".

bichurin_vad Предложения руки и сердца делал девушкам пранкер из Бурятии

Кстати, девушки на розыгрыш нисколько не обиделись. Поначалу, разумеется, они очень удивлялись, увидев перед собой незнакомого парня с таким вопросом... но потом весело смеялись и принимали угощение, спрятанное в коробочке. Поддержали Вадима и пользователи интернета, где он выложил снятый ролик. "Ты классный!" - пишут в комментариях к видео молодые жительницы Улан-Удэ. А сам ролик принес начинающему "Лексусу" популярность - его посмотрели больше 6 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU