Прекращен сбор средств на лечение 15-летнего Олега Ворошилова из Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-28T09:57:24+03:00

Требовалось почти 200 тысяч рублей, чтобы подросток с нарушениями психического развития полечился в Москве

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Итак, жители Иркутской области сообща сделали доброе дело. Не так давно "Комсомолка" писала о сборах денег на восстановительное лечение 15-летнего Олега Ворошилова из Зимы. И вот сбор завершен - сибиряки отправили в совокупности 199500 рублей. Именно столько и требовалось.

Напомним, когда мальчику было всего три года, ему поставили серьезные диагнозы: общее недоразвитие речи 1-го уровня, задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы. Несмотря на инвалидность, он хорошо учится в школе. А еще он очень хочет общаться с ровесниками. Пока ему это давалось трудно, поскольку Олег способен говорить лишь отрывочными фразами. Но теперь, благодаря отзывчивости земляков, семья Ворошиловых имеет возможность свозить парня на лечение в Москву. Опытные врачи помогут ему развить обучаемость и речь.

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ИСТОЧНИК KP.RU