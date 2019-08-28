Вывезла за границу лес на 276 миллионов рублей руководитель предприятия из Тайшета
Перед судом вскоре предстанет руководитель одного из предприятий Тайшета, которая, по версии следствия в 2016-2018 годах по заключенным внешнеэкономическим контрактам в вывезла за границу лес на космическую сумму – более 276 миллионов рублей. При этом полученные за продажу леса деньги в Россию она не вернула.
Теперь, за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации иностранной или российской валюты в особо крупном размере ей предстоит ответить перед судом.
- За это бывшему директору предприятия грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за период до пяти лет, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Добавим, что уголовное дело уже направлено в Тайшетский городской суд Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU