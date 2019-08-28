ДТП в Иркутске: водитель Hyundai врезался в дом на улице Писарева и сбежал
Спокойный сон жителей дома по улице Писарева, 13/3, в Иркутске в ночь на 28 августа нарушил водитель Hyundai, который на своем автомобиле пробил стену их жилища. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что лихач на скорости не вписался в поворот.
По предварительной информации никто из жильцов дома не пострадал. Что касается водителя, то он с места ДТП сбежал. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Иркутска, сейчас его разыскивают. Похоже, что ему теперь придется раскошелиться не только на ремонт своего авто, но и на восстановление разрушенной стены дома. Все подробности происшествия выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU