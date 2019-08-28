В Иркутской области завершилась Байкальская парусная неделя

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-28T11:51:55+03:00

Участие приняли спортсмены из Иркутска и Москвы в возрасте от 8 до 55 лет

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Соревнования по парусному спорту завершились на этой неделе. Регата проходила в рамках «Байкальской спортивной парусной недели» 24 и 25 августа на заливе Малое море озера Байкал. Об этом сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Иркутской области.

- Победителей выявляли в трех классах: «Оптимист», «Лазер Пико» и «Финн», сообщают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - В первой категории спортсмены должны были преодолеть дистанцию в 1 морскую милю (1852 метра) по маршруту в форме треугольника, а в двух классах их путь был в форме петли.

В группе «Оптимист» вырвал победу у соперников юный спортсмен Александр Мядзелец, а вот в общем зачете победил Сергей Константинов. В «Лазер Пико» обладателем золотой медали стал Алексей Вайман, а в классе «Финн» встал на первую ступень пьедестала Владимир Шилонсов.

Всего участвовало 26 яхтсменов из Иркутска и Москвы. Возраст участников очень разнообразен – от 8 до 55 лет. Минспорта планирует сделать соревнования по парусной регате – традиционными. Следующий чемпионат будет в августе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU