2019-08-28T12:15:36+03:00
Дом. Семья

В Бурятском заповеднике зоологи обнаружили краснокнижного сыча

Ранее этот вид не обитал на территории республики
Алла КАКОУРОВА
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В Бурятском заповеднике зоологи обнаружили краснокнижного сыча. Фото: Байкальский заповедникВ Бурятском заповеднике зоологи обнаружили краснокнижного сыча. Фото: Байкальский заповедник
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В Бурятском заказнике «Алтачейский» был найден новый краснокнижный вид хищной птицы – домовый сыч. Он занесен в красную книгу животных Бурятии. Его увидел наблюдатель Сергей Красиков во время патрулирования территории.

Встреча с пернатым была приятной неожиданностью. Инспектор увидел трех птиц на камнях и сфотографировал их, подозревая, что это новые обитатели. Спустя время, когда Сергей Красиков просматривал фотографии, предположил, что может быть это новый вид, который раньше не встречался в Алтачейском заказнике.

- Мужчина проконсультировался с орнитологом и его догадки подтвердились, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника. - Новый жилец заказника – домовый сыч. После повторного патрулирования наблюдатель отметил, что птицы на месте и им очень нравится на новом месте жительства.

В России такой вид птиц встречается в средней и южной полосе Европейской части страны, а также в Туве, Южном Алтае и Забайкалье. Обитает, в основном, в степях, на лугах, пустырях, возле ферм, еще у скал и обрывов. Домовые сычи являются оседлый видом, и лишь молодые птицы совершают незначительные кочёвки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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