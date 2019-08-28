2019-08-28T12:50:49+03:00
Происшествия

Сменил имя и гулял на свободе: грабителя из Бурятии случайно задержал судебный пристав

Сейчас преступник уже за решеткой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Сменил имя и гулял на свободе: грабителя из Бурятии случайно задержал судебный приставСменил имя и гулял на свободе: грабителя из Бурятии случайно задержал судебный приставФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стать совершенно другим человеком решил 22-летний житель бурятского поселка Таксимо после того, как ограбил салон сотовой связи, вытащив из кассы 37 тысяч рублей. Нет, исправляться парень не собирался. Ради того, чтобы не отвечать за преступление и не сесть в тюрьму, парень, скрылся от следствия, и отправился в… паспортный стол. Там он без проблем поменял себе имя и спокойно гулял на свободе.

- Неизвестно, сколько бы еще искали грабителя, если бы его не опознал судебный пристав из Муйского района, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии. - Он совершенно случайно заметил парня на улице Таксимо, проверил у него документы, а затем доставил в отделение полиции. Сопротивления тот не оказал.

Теперь со своим настоящим именем, грабитель отправится на скамью подсудимых. Пока же он дожидается суда под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Третье поражение подряд: футболисты иркутского «Зенита» дома проиграли «Чите»
Проезд в микрорайоне Топкинский ограничат на два дня в Иркутске
В Бурятском заповеднике зоологи обнаружили краснокнижного сыча
Новый минерал открыли ученые из Иркутской области
В Иркутской области завершилась Байкальская парусная неделя
ДТП в Иркутске: водитель Hyundai врезался в дом на улице Писарева и сбежал
Вывезла за границу лес на 276 миллионов рублей руководитель предприятия из Тайшета
Издательский дом «Комсомольская правда» в Иркутске приглашает к партнерскому участию в проекте «Моя любимая школа»
Прекращен сбор средств на лечение 15-летнего Олега Ворошилова из Иркутской области
Ищут больше суток: 80-летний пенсионер пропал без вести в Усть-Илимске
Ты согласна?: пранкер сделал предложение руки и сердца барышням в Улан-Удэ
Запрет на продажу алкоголя 1 сентября: в Иркутске весь день нельзя будет купить спиртное
Турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова пройдет в Иркутске с 30 августа по 1 сентября
Спички детям не игрушки: в Бурятии загорелся жилой дом из-за игры с огнем
За грибами в домашних тапочках: 67-летний житель Зиминского района потерялся в лесу
БК Иркут представил нового главного тренера
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области могут напрямую обратиться к представителям министерств региона
Направления развития санаторно-курортного комплекса обсудили на заседании профильного комитета при ТПП Восточной Сибири