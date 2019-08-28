Сменил имя и гулял на свободе: грабителя из Бурятии случайно задержал судебный пристав

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-28T12:50:49+03:00

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Стать совершенно другим человеком решил 22-летний житель бурятского поселка Таксимо после того, как ограбил салон сотовой связи, вытащив из кассы 37 тысяч рублей. Нет, исправляться парень не собирался. Ради того, чтобы не отвечать за преступление и не сесть в тюрьму, парень, скрылся от следствия, и отправился в… паспортный стол. Там он без проблем поменял себе имя и спокойно гулял на свободе.

- Неизвестно, сколько бы еще искали грабителя, если бы его не опознал судебный пристав из Муйского района, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии. - Он совершенно случайно заметил парня на улице Таксимо, проверил у него документы, а затем доставил в отделение полиции. Сопротивления тот не оказал.

Теперь со своим настоящим именем, грабитель отправится на скамью подсудимых. Пока же он дожидается суда под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU