СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-28T13:31:07+03:00

Проезд в микрорайоне Топкинский ограничат на два дня в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, иркутские автомобилисты! А особенно те, кто живет и работает в микрорайоне Топкинский. Там с 29 по 31 августа ограничат движение в районе здания №37а.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничение для движения транспорта связано с проведением аварийно-земляных работ. Так что заранее выбирайте пути объезда.

Напомним, что особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Донской. Там, из-за аварийных ремонтных работ на канализационных сетях, с 27 августа ограничили проезд на участке от Карла Либкнехта до Трудовой. Откроется движение только через две недели - транспортный поток будет восстановлен 10 сентября.

Также, с 28 августа по 11 сентября в нашем городе перекрыли улицу Софьи Перовской в районе дома №19.

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ИСТОЧНИК KP.RU