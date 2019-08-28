Проезд в микрорайоне Топкинский ограничат на два дня в Иркутске
Внимание, иркутские автомобилисты! А особенно те, кто живет и работает в микрорайоне Топкинский. Там с 29 по 31 августа ограничат движение в районе здания №37а.
Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничение для движения транспорта связано с проведением аварийно-земляных работ. Так что заранее выбирайте пути объезда.
Напомним, что особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Донской. Там, из-за аварийных ремонтных работ на канализационных сетях, с 27 августа ограничили проезд на участке от Карла Либкнехта до Трудовой. Откроется движение только через две недели - транспортный поток будет восстановлен 10 сентября.
Также, с 28 августа по 11 сентября в нашем городе перекрыли улицу Софьи Перовской в районе дома №19.
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ИСТОЧНИК KP.RU