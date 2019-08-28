Третье поражение подряд: футболисты иркутского «Зенита» дома проиграли «Чите»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-28T14:31:25+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита» потерпели третье поражение подряд в Первенстве России среди команд второго дивизиона. На своем поле наши парни проиграли «Чите» со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече был забит в концовке первого тайма. На 38-й минуте игрок читинцев Игорь Бугаенко классным ударом с острого угла поразил ворота хозяев поля. В целом игра проходила в обоюдно острой борьбе, инициатива переходила то к одной команде, то к другой. Иркутяне пытались восстановить равновесие, и создали несколько опасных моментов у ворот гостей, но сравнять счет зенитовцы так и не смогли. Больше голов немногочисленные зрители на трибунах не увидели.

После этого поражения, «Зенит» продолжает замыкать турнирную таблицу. Наша команда с 3 набранными очками находится на последнем 6-м месте. Следующий матч иркутяне проведут 6 сентября все с той же «Читой», правда, уже на поле соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU