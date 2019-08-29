Байкал-КераМистика-2019: работы художников из шести стран разместили в музее Иркутска

СЕГОДНЯ 03:40 2019-08-29T03:40:00+03:00

Все экспонаты выставки были созданы на острове Ольхон

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Пятнадцать художников, шесть стран, Байкал. В Иркутске сегодня, 29 августа, открывается международная выставка «Байкал-КераМистика-2019». Появление экспозиции — это итог работы керамистов во время международного симпозиума на острове Ольхон.

- В Галерее сибирского искусства представим работы мастеров из России, Армении, Австрии, Венгрии, Португалии, Словении, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея. - Открытие в 16.00. Вход сегодня свободный.

Кроме экспонатов, прикасаться к которым нельзя, на выставке представят и интерактивную композицию Иваны Петан из Словении. Ее все гости музея смогут передвигать, создавать свои пространственно-графические инсталляции. Работать Байкал-КераМистика-2019 будет месяц - до 29 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU