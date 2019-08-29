2019-08-29T04:29:25+03:00
Общество

В Бурятии три девушки устроили дебош в кафе и избили полицейского

Сотрудник правопорядка получил серьезные ушибы, а виновницы отделались условными сроками
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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В Бурятии три девушки устроили дебош в кафе и избили полицейскогоВ Бурятии три девушки устроили дебош в кафе и избили полицейскогоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На днях Кяхтинский районный суд Бурятии вынес приговор трем местным жительницам, которые еще в прошлом году разгромили кафе и устроили драку с сотрудниками полиции. 24 ноября девушки «культурно отдыхали» в местном питейном заведении, но в какой-то момент компании захотелось настоящих приключений. Так что девушки начали провоцировать других посетителей и вели себя довольно агрессивно. Работники кафе вызывали полицию, но даже прибывший наряд не смог утихомирить разгулявшихся гражданок.

Несмотря на появление сотрудников правопорядка, девушки ввязались в драку с кем-то из посетителей, в ходе которой сломали стол. Во время потасовки одна из них кинула в лицо полицейскому рюмку, а остальные буквально набросились на него с градом ударов.

- Своими совместными умышленными преступными действиями К.А., К.О. и А. причинили сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения: ушиб мягких тканей лобной области, ссадины шеи слева, обеих кистей, левого коленного сустава, - сообщает пресс-служба Кяхтинского суда.

Второму полицейскому удалось скрутить одну из гражданок, но та сумела вывернуться и расцарапала ему лицо. Успокоить «прекрасных дам» удалось с большим трудом, поскольку те были в состоянии сильного алкогольного опьянения, и не совсем понимали, что они вообще делают.

Расследование длилось довольно долго, и лишь в начале лета уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», поступило в суд. В итоге каждой из подсудимых было назначено наказание в виде лишения свободы 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Как сообщается на сайте суда, приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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