2019-08-29T05:02:49+03:00
Общество

Родителям школьников не придется платить за посты охраны в учебных заведениях Иркутска

Средства на это выделили из городского бюджета
Мария КНЯЗЕВА
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Родителям школьников не придется платить за посты охраны в учебных заведениях ИркутскаРодителям школьников не придется платить за посты охраны в учебных заведениях ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Никаких сборов «на охрану» в школах Иркутска в этом году не будет. На содержание постов охраны в общеобразовательных учреждениях выделят средства из городского бюджета — более 40 миллионов рублей.

- Приемка школ проводится в соответствии с графиком межведомственной комиссией, - отмечают в мэрии. - Все школы города готовы к 1 сентября. В этом году был проведен ремонт в 200 образовательных учреждениях.

В День знаний откроет свои двери школа в поселке Лесной, после капитального ремонта начнут работу СОШ №8 и №9, будет введен в эксплуатацию новый учебный блок гимназии № 25 и спортивный модуль на территории школы №29.

Что же касается дошкольных учреждений, к началу учебного года их все оборудовали магнитными замками. И в сентябре в Иркутске откроются три новых детских сада по адресам: 20-й Советский переулок, ул. Академика Бурденко, 2/1 и ул. Касаткина, 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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