2019-08-29T07:02:24+03:00
Дом. Семья

Гоша не хочет уезжать: иркутская зоогалерея перевозит львов в новое здание

Его подруга, львица Сараби, уже переехала
Анна ПОПОВА
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Гоша не хочет уезжать: иркутская зоогалерея перевозит львов в новое здание. Фото: иркутская зоогалереяГоша не хочет уезжать: иркутская зоогалерея перевозит львов в новое здание. Фото: иркутская зоогалерея
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Иркутская зоогалерея продолжает перебираться в новое здание на берегу Ушаковки. Теперь и львам пришла пора переехать. Большая дикая кошка по имени Сараби уже покинула свой старый вольер и начала осваиваться в новом доме. А вот ее друг, лев Гоша, никак не соглашается на переезд - уж очень он привык к своему месту, в котором он провел значительную часть жизни.

- Гоша уперся всеми лапами и не хочет покидать вольер, - рассказывает директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Завтра мы еще раз попробуем его перевезти.

На данный момент в старом здании зоопарка остается еще много птиц и зверей. Но в скором времени для них подготовят новые вольеры, и тогда они смогут переехать в новую зоогалерею. И льву Гоше тоже придется проститься со своим любимым местом. Но со временем новое здание зоопарка тоже сможет стать для него родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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