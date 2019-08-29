В Бурятии во время драки был убит работник пилорамы

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-29T09:46:47+03:00

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В Бурятии силовики задержали мужчину подозреваемого в особо тяжком преступлении. Он убил работника пилорамы во время драки. Об этом сообщает ИА Байкал 24, со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Тело убитого нашли в заброшенном здании на окраине села Сосново-Озерское.

- Днем на пульт охраны поступил экстренный сигнал, и росгвардейцы тут же выехали на место происшествия, - сообщает пресс-служба Росгвардии по республике Бурятия. – Они увидели, что возле пилорамы была потасовка между работниками. Во время драки один из них упал замертво на землю, а второй испугался и сбежал. От полученных травм избитый работник скончался на месте.

Силовики нашли пьяного нарушителя в заброшенном здании на окраине села. Это был 32-летний местный житель. Он рассказал, что конфликт перерос в драку, он не смог совладать с эмоциями, взял брус и ударил им своего соперника по голове.

Заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU