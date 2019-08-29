Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, получат первые выплаты

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-29T10:12:43+03:00

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В Иркутской области предприниматели, чей бизнес пострадал от наводнения в Иркутской области, скоро начнут получать первые субсидии. С 26 августа консультационный центр для представителей малого и среднего бизнеса открылся в Тулуне. В течение трех дней туда обратились уже более 200 бизнесменов. А 30 августа такой же центр откроется в Нижнеудинске.

- В них специалисты будут помогать предпринимателям готовить пакеты документов, с помощью которых они смогут получить материальную помощь, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Деньги, которые будут выделять пострадавшим бизнесменам из регионального бюджета, они смогут потратить на аренду помещения и его ремонт, а также на восстановление оборудования. Все бланки, которые предпринимателям необходимо заполнить для получения материальной помощи, можно будет получить в консультационных центрах. Уже 30 августа выплаты получат первые представители малого и среднего бизнеса, которые уже успели подготовить необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU