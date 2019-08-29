2019-08-29T11:39:12+03:00
Общество

Виталий Мутко и Сергей Меняйло вновь прибыли в Иркутскую область

Они проверили, насколько качественно ведутся работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Анна ПОПОВА
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Виталий Мутко и Сергей Меняйло вновь прибыли в Иркутскую область. Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округеВиталий Мутко и Сергей Меняйло вновь прибыли в Иркутскую область. Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе
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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и председатель правительства РФ Виталий Мутко вновь посетили Иркутскую область. Их цель - проверить, как в регионе ведутся работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Они уже успели посетить поселок Октябрьский в Чунском районе, жители которого тоже пострадали от паводка.

- В поселке было подтоплено 400 домов, в которых проживает 1500 человек, - сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. - Также в результате наводнения пострадала местная школа.

Сергей Меняйло и Виталий Мутко успели встретиться с жителями пострадавшего поселка и ответить на все интересующие вопросы. Следующей остановкой чиновников станет Нижнеудинск, в котором они посетят места восстановительных работ на социально важных объектах. В городе они также проведут встречу с гражданами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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