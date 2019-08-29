Виталий Мутко и Сергей Меняйло вновь прибыли в Иркутскую область
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и председатель правительства РФ Виталий Мутко вновь посетили Иркутскую область. Их цель - проверить, как в регионе ведутся работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Они уже успели посетить поселок Октябрьский в Чунском районе, жители которого тоже пострадали от паводка.
- В поселке было подтоплено 400 домов, в которых проживает 1500 человек, - сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. - Также в результате наводнения пострадала местная школа.
Сергей Меняйло и Виталий Мутко успели встретиться с жителями пострадавшего поселка и ответить на все интересующие вопросы. Следующей остановкой чиновников станет Нижнеудинск, в котором они посетят места восстановительных работ на социально важных объектах. В городе они также проведут встречу с гражданами.
ИСТОЧНИК KP.RU