СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-29T11:37:30+03:00

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Сотрудники ГИБДД в течение суток смогли задержать водителя, который врезался в частный дом, а после этого покинул место происшествия. Напомним, ДТП произошло ночью, 28 августа, на улице Писарева. Мужчина не справился с управлением и его автомобиль "Хундай" въехал прямо в частный дом, который находился у дороги, протаранив стену.

- В этом доме проживает пожилая пара, которая по счастливой случайности не пострадала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

После того, как водитель опомнился, он поспешил покинуть место происшествия, бросив свою машину. Сотрудники ГИБДД смогли быстро установить его личность. Шофером оказался 45-летний местный житель, который уже имел судимость и четыре раза лишался прав за вождение в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, это был даже не его автомобиль - нарушитель взял его у сожительницы. Сейчас полицейские проводят расследование этого происшествия. Водителю уже выставили штраф за управление машиной без прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/728833" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который протаранил частный дом в Иркутске.Анна ПОПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU