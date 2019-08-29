Иркутская область получит восемь новых школьных автобусов

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-29T11:46:12+03:00

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Новые автобусы получили восемь школ Иркутской области. Стоимость каждого автобуса марки ПАЗ - 2 миллиона рублей. Транспортные средства приобрели на деньги выделенные из областного бюджета. Об этом сообщает ИА Сибирские новости, со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

- Каждый год количество детей, идущих в школу, растет, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Покупка автобусов откроет новые маршруты для подвоза детей, а также обеспечит безопасность учеников на маршруте от дома до школы.

Автобусы получат в школы в селах Никольск, Пивовариха, Урик, Хомутово, а так же в поселке Маркова и деревне Бутырки. В Никольске новый транспорт заменит старый автобус, ведь тот уже давно пришел в негодность и уже не может перевозить детей. Остальные автобусы в школах области станут дополнением к уже имеющимся.

ИСТОЧНИК KP.RU