2019-08-29T12:25:20+03:00
Общество

Вандалы осквернили военный памятник в Бурятии

Они написали на танке нецензурные слова и нарисовали неприличные рисунки
Алла КАКОУРОВА
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Вандалы осквернили военный памятник в Бурятии. Фото: группа Вконтакте "Услышано Северобайкальск"Вандалы осквернили военный памятник в Бурятии. Фото: группа Вконтакте "Услышано Северобайкальск"
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В Бурятии 7 августа вандалы разрисовали военный памятник. Хулиганы разрисовали красной краской танк, написали нецензурные слова, дополнили это соответствующими рисунками и, вдобавок повредили прожектор. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на ГУ МВД по Бурятии.

- Что за бессовестное обращение к памятникам? Молодёжь совсем с катушек слетела! Как так можно? – возмутился местный житель в соцсетях 28 августа, приложив фотографии с места происшествия. Он же позже написал заявление в полицию.

Уличными хулиганами оказались двое детей, 11 и 12 лет, один из них – живет в Иркутской области.

- Полицейские проводят проверку, после которой материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бурятии. - Малолетнего жителя Бурятии хотят поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Как оказалось, мальчики купили краску в баллончиках и хотели покрасить свой велосипед. Только мама одно из хулиганов запретила это делать. Тогда дети и решили покрасить все вокруг: деревья, скамейки, а после добрались и до памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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