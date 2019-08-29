В Усолье-Сибирском суд приостановил деятельность ресторана, в котором отравились 9 человек

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-29T12:38:57+03:00

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Усольский городской суд вынес приговор владельцу ресторана японской кухни, в котором на прошлых выходных отравились 9 человек. В ходе экспертизы выяснилось, что причиной кишечной инфекции стали некачественные суши и роллы, которые пострадавшие заказали в этом заведении. Теперь заведение общественного питания закроют на 90 дней.

- В ходе проверок в ресторане специалисты Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения, - сообщили в пресс-службе усольского городского суда. - В частности, персонал не соблюдал правила личной гигиены, на кухне не было раковин и цехов для первичной обработки рыбы, овощей и мяса, а стены не были покрыты материалом, не предназначенным для использования на предприятиях общепита.

Владельцу заведения придется устранить все нарушения в течение 3 месяцев. Только после этого ресторан сможет вновь открыться и принимать посетителей в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU