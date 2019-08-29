2019-08-29T12:38:57+03:00
Происшествия

В Усолье-Сибирском суд приостановил деятельность ресторана, в котором отравились 9 человек

В ходе проверки в работе предприятия были выявлены нарушения
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В Усолье-Сибирском суд приостановил деятельность ресторана, в котором отравились 9 человекВ Усолье-Сибирском суд приостановил деятельность ресторана, в котором отравились 9 человекФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Усольский городской суд вынес приговор владельцу ресторана японской кухни, в котором на прошлых выходных отравились 9 человек. В ходе экспертизы выяснилось, что причиной кишечной инфекции стали некачественные суши и роллы, которые пострадавшие заказали в этом заведении. Теперь заведение общественного питания закроют на 90 дней.

- В ходе проверок в ресторане специалисты Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения, - сообщили в пресс-службе усольского городского суда. - В частности, персонал не соблюдал правила личной гигиены, на кухне не было раковин и цехов для первичной обработки рыбы, овощей и мяса, а стены не были покрыты материалом, не предназначенным для использования на предприятиях общепита.

Владельцу заведения придется устранить все нарушения в течение 3 месяцев. Только после этого ресторан сможет вновь открыться и принимать посетителей в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионеры из Иркутской области завоевали бронзовые медали на Всероссийской спартакиаде
Вандалы осквернили военный памятник в Бурятии
В Иркутске вынесли приговор банде, угонявшей дорогие автомобили
Иркутская область получит восемь новых школьных автобусов
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который протаранил частный дом в Иркутске
Виталий Мутко и Сергей Меняйло вновь прибыли в Иркутскую область
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области предпринимателям начали выдавать займы
Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, получат первые выплаты
В Бурятии во время драки был убит работник пилорамы
В Тайшете убийца, зарезавший женщину, получил 9 лет лишения свободы
Хотела погасить кредит: продавец мебельного магазина украла у начальника полмиллиона рублей
Гоша не хочет уезжать: иркутская зоогалерея перевозит львов в новое здание
В ТПП Восточной Сибири прошла встреча с делегацией из КНР
«Ростелеком» восстановил связь в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Прихожанин украл деньги на пожертвования из храма в Листвянке
Родителям школьников не придется платить за посты охраны в учебных заведениях Иркутска
В Бурятии три девушки устроили дебош в кафе и избили полицейского
«За спасение погибавших»: Владимир Путин наградил жителей Иркутской области медалями
Массовое отравление учеников в Бурятии: бывшая заведующая школьной столовой заплатит штраф