2019-08-29T12:51:36+03:00
Спорт

Пенсионеры из Иркутской области завоевали бронзовые медали на Всероссийской спартакиаде

В региональную команду входило восемь спортсменов от 55 лет и старше
Алла КАКОУРОВА
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Пенсионеры из Иркутской области завоевали бронзовые медали на Всероссийской спартакиаде. фото: министерство спорта Иркутской областиПенсионеры из Иркутской области завоевали бронзовые медали на Всероссийской спартакиаде. фото: министерство спорта Иркутской области
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С 24 по 27 августа сборная Иркутской области заняла третью ступень пьедестала на VI спартакиаде пенсионеров России, которая три дня проходила в Уфе. Об это сообщает ИА Байкал Инфо со ссылкой на министерство спорта Иркутской области.

- В этом году спартакиада была приурочена к 25-летию Союза пенсионеров России и собрала команды из 76 регионов России, а также спортсменов-любителей старшего возраста из Армении, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Чехии и Литвы, - сообщили в пресс-службе министерства спорта по Иркутской области.

Соревнования проходили по шести видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный тенник, шахматы, дартс и пулевая стрельба.

В сборную Иркутской области вошли восемь спортсменов разных возрастов. Женщины – от 55 лет и старше, мужчины – от 60 лет и старше.

Победила команда из Республики Башкортостан. Второе место заняли представители Самарской области. А наши спортсмены на почетном третьем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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