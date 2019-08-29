2019-08-29T15:22:13+03:00
Происшествия

"Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет

Поверив аферисту, медик лишилась 60 тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет."Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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-Доктор, Вас грабят! - примерно так обратился "сотрудник банка" к иркутскому врачу. И тут же посоветовал немедленно перевести деньги с зарплатной карточки для их сохранения на некий "резервный счет".

-Вы бы как поступили, услышав подобное?!!

Лишь немногие честно ответят, что их первым порывом стало бы поверить банкиру и перебросить свои средства немедленно туда, где их точно никто не тронет. Ведь звонят-то из банка, да еще называют имя и отчество!

Собственно, 49-летний медик так и поступила. Назвала сотруднику службы безопасности и номер банковской карты, и коды из SMS. А хватилась уже потом, когда на мобильник посыпались сообщения о снятии средств. Разумеется, как это обычно и бывает, звонивший не был сотрудником банка.

И, как в сотый раз напоминают полицейские из Иркутской области, реальные сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают данные своих банковских карт, коды из СМС сообщений и защитный трехзначный код (CVC). Более того, сотрудники службы безопасности банков никогда не звонят клиентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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