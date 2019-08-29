2019-08-29T16:24:58+03:00
Общество

Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте

Часть животных уже перевезли в здание зоопарка по улице Карла Маркса, 50
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте. Фото: администрация Иркутска.Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте. Фото: администрация Иркутска.
Изменить размер текста:

Иркутская зоогалерея начала работу по новому адресу - на улице Карла Маркса, 50, практически на берегу реки Ушаковка. Там построено новое комфортное здание. В четверг, 29 августа, состоялось торжественное открытие зоопарка.

- Площадь зоопарка - более 2,5 тысяч квадратных метров, - рассказывают в администрации Иркутска. - Там будут жить 150 видов животных, всего порядка тысячи особей. Здание строили таким образом, чтобы оно было комфортно для зверей, удобно и безопасно для посетителей, в том числе инвалидов.

В дальнейшем на площадке возле зоопарка создадут зону отдыха, территорию облагородят. До ноября планируется создать парковку, завершить отделку внутри помещения.

До конца сентября всех животных иркутской зоогалереи перевезут в новое место обитания, а прежние сооружения снесут, чтобы дальше обустраивать "Иерусалимскую гору".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет
Пенсионеры из Иркутской области завоевали бронзовые медали на Всероссийской спартакиаде
В Усолье-Сибирском суд приостановил деятельность ресторана, в котором отравились 9 человек
Вандалы осквернили военный памятник в Бурятии
В Иркутске вынесли приговор банде, угонявшей дорогие автомобили
Иркутская область получит восемь новых школьных автобусов
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который протаранил частный дом в Иркутске
Виталий Мутко и Сергей Меняйло вновь прибыли в Иркутскую область
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области предпринимателям начали выдавать займы
Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, получат первые выплаты
В Бурятии во время драки был убит работник пилорамы
В Тайшете убийца, зарезавший женщину, получил 9 лет лишения свободы
Хотела погасить кредит: продавец мебельного магазина украла у начальника полмиллиона рублей
Гоша не хочет уезжать: иркутская зоогалерея перевозит львов в новое здание
В ТПП Восточной Сибири прошла встреча с делегацией из КНР
«Ростелеком» восстановил связь в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Прихожанин украл деньги на пожертвования из храма в Листвянке
Родителям школьников не придется платить за посты охраны в учебных заведениях Иркутска
В Бурятии три девушки устроили дебош в кафе и избили полицейского
«За спасение погибавших»: Владимир Путин наградил жителей Иркутской области медалями
Массовое отравление учеников в Бурятии: бывшая заведующая школьной столовой заплатит штраф