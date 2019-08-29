Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-29T16:24:58+03:00

Часть животных уже перевезли в здание зоопарка по улице Карла Маркса, 50

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Иркутская зоогалерея начала работу по новому адресу - на улице Карла Маркса, 50, практически на берегу реки Ушаковка. Там построено новое комфортное здание. В четверг, 29 августа, состоялось торжественное открытие зоопарка.

- Площадь зоопарка - более 2,5 тысяч квадратных метров, - рассказывают в администрации Иркутска. - Там будут жить 150 видов животных, всего порядка тысячи особей. Здание строили таким образом, чтобы оно было комфортно для зверей, удобно и безопасно для посетителей, в том числе инвалидов.

В дальнейшем на площадке возле зоопарка создадут зону отдыха, территорию облагородят. До ноября планируется создать парковку, завершить отделку внутри помещения.

До конца сентября всех животных иркутской зоогалереи перевезут в новое место обитания, а прежние сооружения снесут, чтобы дальше обустраивать "Иерусалимскую гору".

ИСТОЧНИК KP.RU