2019-08-30T03:58:00+03:00
Общество

Семья года живет в Иркутске

Алексей и Таисия Васильковы победили на всероссийском конкурсе
Мария КНЯЗЕВА
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Алексей и Таисия Васильковы - победители всероссийского конкурса "Семья года"Алексей и Таисия Васильковы - победители всероссийского конкурса "Семья года"
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Победителями в номинации «Многодетная семья» на всероссийском конкурсе «Семья года» стали иркутяне — Алексей и Таисия Васильковы и их шестеро детей. Только в этой номинации было представлено 76 российских пар. Но лидерами оказались наши земляки.

- Семья Васильковых появилась 11 лет назад, в этом году они выиграли в нашем региональном конкурсе «Почетная семья» и поэтому участвовали во всероссийском, - отмечают в Правительстве Иркутской области. - Они активно участвуют в городских мероприятиях и праздниках.

Торжественное награждение семей-победителей пройдет 30 октября в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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