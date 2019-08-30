Крупный лесной пожар потушили в Ольхонском районе

СЕГОДНЯ 04:12 2019-08-30T04:12:50+03:00

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Лесной пожар в Ольхонском районе обнаружили 28 августа. За минувшие сутки пламя удалось погасить полностью.

- Общая площадь возгорания была 549 га, в том числе 534 га, покрытых лесом,- сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. -

Но борьба с огнем в лесных массивах региона продолжается. Так, вчера, 29 августа, появились новые очаги: два – в Катангском и один – в Бодайбинском районе. Возникли они из-за гроз, отмечают власти Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU